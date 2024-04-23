Erzincan İl Özel İdaresi Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Erzincan İl Özel İdaresinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Genel Sekreter Yardımcıları ve İl Özel İdare Şube Müdürlerinin katılımıyla Erzincan İl Özel İdaresinin iş ve işlemleri ile ilgili genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. - ERZİNCAN