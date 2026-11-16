Erzincan İl Müftülüğü kasım personel toplantısında din hizmetlerini değerlendirdi

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Erzincan İl Müftülüğü tarafından kasım ayı mutat personel toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Selim Yazıcı başkanlığında 16 Kasım'da gerçekleştirilen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili kurumlardan gönderilen yazılar ile gündem maddeleri personele aktarıldı.

Toplantıda konuşan Yazıcı, camilerde yürütülen din hizmetleri, vaaz ve irşat faaliyetleri, yaygın din eğitimi çalışmaları ile vatandaşlara sunulan manevi rehberlik hizmetlerinin önemine değindi.

Çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik Kur'an kursu faaliyetlerinin geliştirilmesi, camilerde Kur'an öğretiminin yaygınlaştırılması ve cami-toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi konularının da ele alındığı toplantıda, din hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılması değerlendirildi.

Din görevlilerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Yazıcı, hizmetlerin vatandaş odaklı, samimi ve özverili bir anlayışla yürütülmesinin önemini vurgulayarak personele görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı