Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kılıç’ın babası Fahrettin Kılıç hayatını kaybetti

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Kılıç’ın babası Fahrettin Kılıç hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç’ın babası Fahrettin Kılıç hayatını kaybetti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu taziye mesajında Allah’tan rahmet dileyip “Mekanı cennet, makamı ali olsun.” ifadelerini kullandı.
Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç'ın babası Fahrettin Kılıç hayatını kaybetti.
Fahrettin Kılıç'ın vefatının ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, taziye mesajı yayımladı.
Vali Aydoğdu, mesajında Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.
Aydoğdu, mesajında, "Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı