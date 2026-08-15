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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na Can Altundarak Atandı

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na Can Altundarak Atandı
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda yayımlanan atama kararnamesiyle Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na atandı. Yanık'tan boşalan Erzincan görevine ise Tunus İçişleri Müşaviri Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak getirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na Tunus İçişleri Müşaviri Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda terfi ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesine göre Erzincan İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Veysel Yanık Trabzon İl Jandarma Komutan olarak atandı.

Veysel Yanık'tan boşalan Erzincan İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Tunus İçişleri Müşaviri Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak atandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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