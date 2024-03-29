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Erzincan İl Genel Meclisi Mart Ayı Olağanüstü Toplantısında Görev Süresi Biten Meclis Üyeleri Veda Etti

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Erzincan İl Genel Meclisi mart ayı olağanüstü toplantısı yapılarak görev süresi biten meclis üyeleri veda etti.

Erzincan İl Genel Meclisi mart ayı olağanüstü toplantısında İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek görev süresi sonra erecek olan meclis üyeleriyle vedalaştı.

İl Özel Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, "Hemşehrilerimize hizmet noktasında verdikleri kıymetli destekleri nedeniyle meclis başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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