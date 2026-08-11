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Erzincan Havalimanı'nda Temmuzda 48 Bin Yolcu

Erzincan Havalimanı'nda Temmuzda 48 Bin Yolcu
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında temmuz ayında 48 bin 13 yolcuya hizmet verildi. Yolcuların 48 bin 9'unu iç hat, 4'ünü ise dış hat yolcuları oluşturdu.

Temmuz ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 296 olarak gerçekleşti. Bu uçuşların 294'ü iç hat, 2'si dış hat seferlerinden oluştu.

Havalimanında aynı dönemde 458 ton yük taşındı.

7 ayda 255 bin 897 yolcu

2026 yılının ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aylık süreçte ise Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda toplam 255 bin 897 yolcu ağırlandı.

Aynı dönemde uçak trafiği 1.458, yük trafiği ise 2 bin 578 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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