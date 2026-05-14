Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda nisanda 35 binin üzerinde yolcuya hizmet verildi

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2026 yılı nisan ayında 35 bin 11 yolcuya hizmet sunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, havalimanında nisanda iç hat yolcu trafiği 34 bin 626, dış hat yolcu trafiği ise 385 olarak kaydedildi. Böylece toplam yolcu sayısı 35 bin 11'e ulaştı.

Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 236, dış hatlarda 2 olmak üzere toplam 238 oldu.

Yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise nisanda toplam 251 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan dönemini kapsayan 4 aylık süreçte ise havalimanında toplam 131 bin 916 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 852, yük trafiği ise 1.058 ton olarak kayıtlara geçti. - ERZİNCAN

