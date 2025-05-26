Erzincan'dan Kutsal Topraklara Hacı Adayları Uğurlandı

Erzincan'dan Kutsal Topraklara Hacı Adayları Uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Erzincan'dan Mekke'ye gidecek olan 59. kafile hacı adayı, düzenlenen programla dualarla uğurlandı. Hacı adayları Terzibaba Camisi'nde yapılan uğurlama töreninin ardından havalimanından uçtular.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Erzincan'dan kutsal topraklara gidecek olan 59. kafile hacı adayı ve din görevlileri düzenlenen program ile dualarla uğurlandı.

Hacı adayları Erzincan Havalimanı'ndan Mekke'ye havayoluyla hareket etti. Hacı adayları için Terzibaba Camisinde uğurlama programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birlikte ilahiler eşliğinde hacı adaylarının yol hazırlıkları tamamlandı. Yakınları tarafından kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları Erzincan Havalimanı'ndan direk uçuşla kutsal topraklara uçtular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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