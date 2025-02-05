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Erzincan'da Zor Durumda Koyuna Veteriner Müdahalesi

Erzincan'da Zor Durumda Koyuna Veteriner Müdahalesi
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Keklikkayası köyünde doğumda zorlanan koyuna Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünde yapılan müdahale ile sağlıklı bir kuzu dünyaya geldi. Yetiştirici İlhan Kaygusuz, Veteriner Hekim İsmail Özgür İlhan'a teşekkür etti.

Erzincan'da ilginç bir doğum gerçekleşti. Keklikkayası köyünde doğumda zorlanan koyun veteriner kliniğine götürülürken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünde fenalaşınca koyunun sahibi İlhan Kaygusuz çalışanlardan yardım istedi.

Erzincan'ın Keklikkayası köyünde yetiştiricilikle uğraşan İlhan Kaygusuz adlı yetiştirici İlle de france merinos melezi cinsi koyunu doğumda zorlanınca veteriner kliniğine götürmeye karar verdi. Ancak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünde hayvanın kötüleşmesi üzerine vatandaş çalışanlardan yardım istedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarından Veteriner Hekim İsmail Özgür İlhan zor durumda olan ve hayatını kaybetmek üzere olan koyuna müdahale ederek, koyunun doğum yapmasını sağladı. Anne koyun, sağlıklı bir şekilde kuzusunu dünyaya getirdi. Koyunu ve kuzusu hayata tutunan yetiştirici İlhan Kaygusuz, Veteriner Hekim İsmail Özgür İlhan'a teşekkür ederek; koyununu ve sağlıklı bir şekilde dünyaya merhaba diyen kuzusunu evine geri götürdü. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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