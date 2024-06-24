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Erzincan'da yola inen bozayı cep telefonu kamerasına yansıdı

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gece seyahat eden vatandaşlar, yola inen bozayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bozayı izleyen vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Yola inen bozayı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yola inen bozayı araçla ilerleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemaliye ilçesine bağlı Karanlık Kanyon yolu üzerinde gece seyahat eden vatandaşların güzergahında yola inen bozayı görüntülendi. Aracın önünde bir süre koşan bozayı daha sonra yoldan çıkarak ormanlık araziye girdi.

Ayının koşuşunu bir süre izleyen vatandaşlar şaşırıp kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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