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Erzincan'da Yaban Keçileri Görsel Şölen Sunuyor

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Erzincan'ın dağlar ve kanyonlarla çevrili doğal güzellikleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri ile birleşerek eşsiz bir manzara sunuyor.

Erzincan'da kanyonlarla bütünleşen yaban keçileri böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Dağlar ve platolarla kaplı Erzincan'da kanyonları çevreleyen kayalıklarla bütünleşen yaban keçileri görsel şölen sunuyor.

Genelde dağlar ve platolarla kaplı olan Erzincan, coğrafik açıdan çok çeşitli yeryüzü şekillerini barındırıyor. Yüzölçümünün büyük bir kısmı dağlarla kaplı olan Erzincan'da kanyonlar da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kanyonları çevreleyen kayalıklarda zaman zaman görülen Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan yaban keçileri, görsel şölen oluşturuyor.

Erzincan'ın Kemah, İliç, Kemaliye ilçeleri güzergahındaki kanyon ve yaban keçileri havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT AYDEMİR - Yerel
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