Erzincan'da Uzun Süreli Elektrik Kesintisi Vatandaşları Zorluyor

Erzincan'da meydana gelen uzun süreli elektrik kesintisi, şehirde ilginç görüntülere sahne oldu. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar cep telefonu ışıklarıyla ürün seçmeye çalıştı.

Kent genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sokaklar, evler ve iş yerleri karanlığa gömüldü. Elektriğin kesilmesiyle birlikte marketlerde kasalar ve aydınlatmalar devre dışı kaldı. Alışverişine devam etmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla rafları aydınlatarak alışveriş yaptı.

O anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere de yansıdı.

Kesintinin ardından bazı bölgelerde elektrik kısa sürede yeniden gelirken, bazı mahallelerde enerji verilmesi gecikti.

Öte yandan bazı vatandaşlar Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Kars ve Erzincan'ın elektrik dağıtımını sağlayan Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye tepki göstererek elektrik kesintileri ve yetersiz müşteri hizmetleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. - ERZİNCAN