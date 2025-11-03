Haberler

Erzincan'da Uzun Süreli Elektrik Kesintisi Vatandaşları Zorluyor

Erzincan'da Uzun Süreli Elektrik Kesintisi Vatandaşları Zorluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da meydana gelen uzun süreli elektrik kesintisi nedeniyle marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarıyla ürün seçmeye çalıştı. Kentteki sokaklar, evler ve iş yerleri karanlığa gömüldü.

Erzincan'da meydana gelen uzun süreli elektrik kesintisi, şehirde ilginç görüntülere sahne oldu. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar cep telefonu ışıklarıyla ürün seçmeye çalıştı.

Kent genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sokaklar, evler ve iş yerleri karanlığa gömüldü. Elektriğin kesilmesiyle birlikte marketlerde kasalar ve aydınlatmalar devre dışı kaldı. Alışverişine devam etmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla rafları aydınlatarak alışveriş yaptı.

O anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere de yansıdı.

Kesintinin ardından bazı bölgelerde elektrik kısa sürede yeniden gelirken, bazı mahallelerde enerji verilmesi gecikti.

Öte yandan bazı vatandaşlar Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Kars ve Erzincan'ın elektrik dağıtımını sağlayan Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye tepki göstererek elektrik kesintileri ve yetersiz müşteri hizmetleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

Milyonların gözü bu açıklamada! Vergi, harç ve ücretler değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı

Derbi biter bitmez o ismi odasına çağırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı

Kiracıdan akılalmaz tuzak! Banyoda saklandı, ev sahibine kabus yaşattı
Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not

Thodex kurucusu Fatih Özer'in cezaevindeki ölümünde 'gizemli' not
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Arda Turan, ligdeki ilk derbisinde 3 puana ulaştı

Ligdeki ilk derbisine çıktı! İşte sonuç
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma

Derbiye damga vuran tartışma
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.