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Erzincan'da trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser ve annesi Erzurum'da dualarla uğurlandı

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Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli, Erzurum'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada yaralanan Komiserin eşi Kumru Yakuli ise gözyaşları içinde eşinin tabutunun peşinden gitti.

Erzincan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser ve annesi memleketi Erzurum'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli, dün Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybederken kazada komiserin eşi Kumru Yakuli ve babası Hakkı Yakuli ise yaralanmıştı. Komiser Hakan Yakuli ve annesi Humeyre Yakuli'nin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, polis meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde, kazada yaralı kurtulan Kumru Yakuli gözyaşları tutamadı ve eşinin tabutunun peşinden uzun süre gitti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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