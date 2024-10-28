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Erzincan'da Tarım ve Orman Eğitim Toplantıları Devam Ediyor

Erzincan'da Tarım ve Orman Eğitim Toplantıları Devam Ediyor
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Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kış dönemi eğitim toplantıları kapsamında çiğ süt, meri mevzuat ve destekleme modeli gibi konuları ele aldı. İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, toplantıların üreticilere yönelik önemi vurguladı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde eğitim toplantıları sürüyor. Son toplantıda çiğ süt, meri mevzuat ve destekleme modeli eğitimi verildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kış dönemi eğitim toplantıları verilmeye başladı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından, ilçe müdürleri ve teknik elemanlara yönelik olarak eğitim toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılması ve Kalite Kriterleri, Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi ile ilgi Meri Mevzuat Eğitimi ile "Yeni Destekleme Modeli ve Sözleşmeli Üretim" konuları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantının açılışında konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, kış döneminde yapılan eğitim toplantılarının önemine değindi. İl Müdür Yardımcısı Kütük, belirlenen konularda mevzuata ilişkin tüm konuların bu toplantılarda görüşüldüğünü kaydederek, üretici ve yetiştiricilere yönelik bilgilendirmelerin burada şekillendiğini söyledi.

Toplantıda daha sonra Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yunus Koç tarafından katılımcılara, yeni başlayan hayvancılık desteklemeleri konusunda bilgi verildi. Toplantıda çiğ süt konusunda da ayrıntılı bilgi sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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