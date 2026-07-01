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Erzincan'da su verimliliği eğitimi düzenlendi

Erzincan'da su verimliliği eğitimi düzenlendi
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Erzincan'da su kaynaklarının verimli kullanımı ve israfın önlenmesi amacıyla 'Su Verimliliği Eğitimi' gerçekleştirildi. Eğitimde tarımsal sulamada verimlilik ve sürdürülebilir su kullanımı konuları ele alındı.

Erzincan'da, su kaynaklarının verimli kullanılması ve su israfının önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 'Su Verimliliği Eğitimi' düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve tarımsal sulamada verimliliğin artırılması konuları ele alındı.

Programda konuşan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, su kaynaklarının korunmasının, özellikle tarımsal sulamada su israfının önlenmesinin sürdürülebilir üretim açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Eğitimde, suyun etkin ve bilinçli kullanımına yönelik uygulamalar ile su verimliliğinin artırılmasına ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşıldı. Tarımsal üretimde su kaynaklarının korunması çerçevesinde çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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