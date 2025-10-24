Erzincan'da Şap Hastalığı Nedeniyle 34 Köyde Hayvan Alım Satımı Yasaklandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı 34 köyde şap hastalığı nedeniyle hayvan alım satışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Dün itibariyle Refahiye'nin köy ve mahalle muhtarlarına "Şap Hastalığı Karantinası" konusuyla yapılan tebliğde; Yuvadağı, Halitler, Akbağ, Diştaş, Koçkaya, Arpayazı, Diyarlar, Madendere, Avşarözü, Doğandere, Merkez-Kalkancı, Keçegöz, Aydıncık, Erecek, Onurlu, Babaaslan, Gülensu, Bölüktepe, Gümüşakar, Cengerli, Günyüzü, Çamdibi, Hacıköy, Çiçekalı, Kabuller, Sıralı, Şahverdi, Yaylapınarı, Pınaryolu, Mülkköy, Derebaşı, Sarıkoç, Kersen ve Yeniyurt köylerinde şap hastalığı nedeniyle hayvan alım satışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı duyuruldu. - ERZİNCAN