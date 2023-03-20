Erzincan'da sağanak sonrası su taşkını oluştu

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Başpınar Köyü'nde su taşkını oluştu. Taş ve çamurun kapattığı su kanallarından taşan sular köy yolunu kapattı.

Erzincan'da gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte merkeze bağlı Başpınar Köyü'nde su kanalı taş ve çamurla dolarak taştı. Taşan sular köy yolunu kapattı. Köyde yaşayan vatandaşların taşkına müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve fen işleri görevlileri sevk edildi. 2 greyder, 1 kazıcı-yükleyici ile birlikte itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda su taşkınına müdahale edildi.

Taşkında maddi hasar oluşurken vatandaşlara sel ve su taşkını tehlikesine karşı uyarılarda bulunuldu.