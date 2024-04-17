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Erzincan'da örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

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Erzincan'da örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'da otluk arazide çıkan örtü yangını yerleşim alanına sirayet etmeden itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan merkeze bağlı Kilimli köyü arazisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldılar. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra yangın mahallinden ayrıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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