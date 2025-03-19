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Erzincan'da Öğrenciler Ramazan Ayını Aile Yanında Geçiriyor

Erzincan'da Öğrenciler Ramazan Ayını Aile Yanında Geçiriyor
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, 'Gurbetteki Ailem' projesi kapsamında Ramazan'da Erzincanlı ailelerin iftar sofralarına misafir oluyor. Proje, toplumsal dayanışmayı artırmayı ve öğrencilerin yalnızlık hissetmemesini amaçlıyor.

Erzincan'da üniversite öğrencileri, Ramazan ayını sıcak bir aile ortamında geçirme fırsatı buluyorlar.

Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen "Gurbetteki Ailem" projesi ile şehir dışından gelen Erzincan Binali Yıldırım üniversitesinde eğitim gören öğrenciler Ramazan ayı boyunca Erzincanlı ailelerin iftar sofralarına misafir oluyorlar.

Proje, öğrencilerin gurbette yalnızlık hissetmemesini ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında öğrenciler Rota Erzincan uygulaması üzerinden Erzincanlı ailelerle eşleştiriliyor. Uygulama, öğrencilerin iftar davetlerine kolayca katılmasını sağlarken ailelerin de sofralarını genç misafirlere açmasına olanak tanıyor. Ramazan'ın paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatan bu girişim, aynı zamanda farklı kültürlerden gelen öğrencilerin Erzincan'ın gelenek ve göreneklerini, kültürünü ve yerel lezzetlerini tanımasına da katkı sağlıyor.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada; "Gurbet, çoğu zaman soğuk bir kelime gibi gelir kulağa; evden uzaklık, yalnızlık, özlem

Gurbetteki Ailem Projesi, o soğukluğu bir anda eritiyor. Erzincanlı ailelerimizin kapıları, gençlerimize ardına kadar açılıyor. İftar sofraları, sadece karın doyurmak için değil; ruhları da doyurmak için kuruluyor." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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