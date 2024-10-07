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Erzincan'da Odun Keserken Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Erzincan'da Odun Keserken Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
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Erzincan'ın Karatuş köyünde odun kesmeye giden 33 yaşındaki Kürşat Çağlayan kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Çağlayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'da genç adam odun kesmeye gittiği arazide kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Erzincan merkez Karatuş köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Kürşat Çağlayan (33) köy muhtarıyla beraber odun kesmek için araziye çıktı. Bir süre sonra Çağlayan kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kürşat Çağlayan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çağlayan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karatuş köyünde kaldırılacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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