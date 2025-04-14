Erzincan'da Nisan Ayında Karla Mücadele Devam Ediyor

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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı görülürken, hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü. Meteoroloji, bölgedeki hava durumunu parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlı olarak açıkladı. Karayolları ekipleri, karla mücadele için gerekli çalışmaları yürütüyor.

Erzincan'da Nisan ayında karla mücadele sürüyor

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü, sis ve pus görüş mesafesini düşürdü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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