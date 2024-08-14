Erzincan'da Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun? Projesi Etkinliği

Erzincan'da "Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun?" projesi kapsamında huzurevinde kalan yaşlı ve bakımevinde kalan genç kuşak bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun?" projesi kapsamında Erzincan'da etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Vali Yardımcıları Ömer Özbay ve Rumeysa Sena Kurt, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kemah Kaymakamı Ökkeş Sefa Kurtoğlu, Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül ile birlikte Kemah ve Refahiye ilçelerinde huzurevlerinde kalan vatandaşlar ve koruma - bakım altındaki çocuklar katıldı.

Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat parkında düzenlenen torunum olur musun etkinliği ile ulu çınarlar ile minikler bir araya gelerek doğayla iç içe, eğlenceli bir gün geçirdi. - ERZİNCAN