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Erzincan'da Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun? Projesi Etkinliği

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Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun?' projesi kapsamında huzurevinde kalan yaşlılar ve bakımevinde kalan gençler bir araya geldi. Etkinliğe Vali Yardımcıları, kaymakamlar, il müftüsü ve vatandaşlar katıldı. Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, ulu çınarlar ile minikler doğayla iç içe eğlenceli bir gün geçirdi.

Erzincan'da "Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun?" projesi kapsamında huzurevinde kalan yaşlı ve bakımevinde kalan genç kuşak bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Nesiller Sevgiyle Buluşuyor Torunum Olur musun?" projesi kapsamında Erzincan'da etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Vali Yardımcıları Ömer Özbay ve Rumeysa Sena Kurt, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Kemah Kaymakamı Ökkeş Sefa Kurtoğlu, Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül ile birlikte Kemah ve Refahiye ilçelerinde huzurevlerinde kalan vatandaşlar ve koruma - bakım altındaki çocuklar katıldı.

Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat parkında düzenlenen torunum olur musun etkinliği ile ulu çınarlar ile minikler bir araya gelerek doğayla iç içe, eğlenceli bir gün geçirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Refahiye erzincan Yerel Güncel Haberler

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