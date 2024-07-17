Erzincan'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'da bahçedeki otların tutuşmasıyla müstakil eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Fatih Mahallesi 712 Sokak'ta bulunan müstakil evin bahçesinde kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın eve sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye sevk edildi.

İçerisinde o esnada kimse bulunmayan evin kapısı kırılarak yangına müdahale edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Evde maddi hasar oluştu.