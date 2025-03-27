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Erzincan'da Miniklerden Tekne Orucu ve İftar Coşkusu

Erzincan'da Miniklerden Tekne Orucu ve İftar Coşkusu
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4-6 yaş grubu çocuklar Kur'an Kursu'nda tekne orucu tutarak Ramazan'ın ruhunu yaşadı. İftar programında Erzincan İl Müftüsü ve İl Müftü Yardımcısı da katılarak miniklerin heyecanına ortak oldular. Çocuklara hediyeler verildi.

Mehmet Aydın Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş grubu minikler tekne orucu tuttu. Çocuklar için düzenlenen iftar programına katılan Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci çocukların heyecanına ortak oldular.

Programda minik eller, dualarla, surelerle, gönülden söylenen manilerle Ramazan'ın ruhunu en saf haliyle hissettirdiler. Oruçlarını açan çocuklara hediyeler ve diş kiraları verilirken çocukların sevinci gözlerinden okundu. Çocuklar Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu tattılar, oruç tutmanın mutluluğunu yaşadılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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