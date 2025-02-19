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Erzincan'da Kuzuların Anneleriyle Buluşması Drone ile Görüntülendi

Erzincan'da Kuzuların Anneleriyle Buluşması Drone ile Görüntülendi
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Erzincan'da kuzulama dönemi sırasında koyunlar ile kuzuların buluşma anları renkli görüntüler oluşturdu. Üreticiler, kuzularını günde iki kez anneleriyle buluşturdu.

Erzincan'da kısa bir süre önce dünyaya gelen kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar drone ile görüntülendi.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Erzincan'da da renkli görüntüler oluştu. Merkeze bağlı Günebakan köyünde koyun besleyen üreticiler, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda, kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. Renkli ve duygusal görüntüler oluşturan o anlar, drone ile saniye saniye kayda alındı.

Koyun ve kuzuları günde iki defa buluşturduklarını belirten Furkan Aydın, "Günde iki kez kuzular anneleriyle buluşuyor. Herkes kendi yavrusunu tanır. Her hayvanın kendisine has kokusu vardır. Sesiyle, rengiyle, kokusuyla hisseder. Herkes kendi yavrusunu tanır. Şubatın ilk haftasında doğumlar başlıyor. Sonlarına doğru biter. Mayısın birine kadar emziriyoruz sonra ise sağım zamanına geçiyor. 250 hayvanımız var. Çok yorucu bir iş" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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