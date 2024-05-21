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Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi mezbahalar denetleniyor

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Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde halkın sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmesi için mezbahaları denetliyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri halkın sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmesi amacıyla gıda ile ilgili işyerlerini sıkı bir denetime tabi tutuyor. Erzincan genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda Erzincan halkının sağlıklı ve kaliteli ete ulaşmaları için mezbahalardaki denetimlerini sürdürüyor.

Bugün yapılan mezbaha denetimlerine Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürü Yunus Koç ce teknik ekipler katıldı. Ekipler, mezbahalarda başta hijyen kuralları olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yönetmelik ve talimatlara uygunluk açısından denetliyor.

Mezbaha denetimleri esnasında görüşlerini aldığımız Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, halkın sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması, güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için mezbahalarda denetimlerin yapıldığını, ekipleri tüm detayları titizlikle incelediğini söyledi.

İl Müdürü Murat Şahin açıklamasında; "Mezbahalarda görevli resmi veteriner hekimler ve mezbaha sorumlusu veteriner hekimler ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, kasaplık hayvanların mezbahaya geliş evrakları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarda incelemeler yapılıyor, işletmede tutulması gereken evraklar kontrol ediliyor" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, mezbahalarda denetim çalışmalarına ek olarak mezbaha sorumlularına genel hijyen, özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili hususlar, personel hijyeni konularında bilgilendirme yapıldığını, özellikle Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerinde alınması gereken tedbirlerin personele hatırlatıldığını söyledi.

İl Müdürü Şahin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince mezbaha denetimlerinin devam edeceği bilgisini verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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