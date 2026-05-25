Erzincan'da Kurban Bayramı nöbetçi fırın listesi açıklandı

Erzincan'da Kurban Bayramı süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için nöbetçi fırın listesi belirlendi. Bayramın 1. günü fırınlar kapalı olacak, diğer günlerde farklı mahallelerdeki fırınlar hizmet verecek.

Kurban Bayramı'nın 1. günü şehir merkezinde nöbetçi fırın bulunmayacağı belirtilirken, bayramın diğer günlerinde farklı mahalle ve caddelerde belirlenen fırınlar hizmet verecek.

Kurban Bayramı 2. gün - 28 Mayıs 2026 Perşembe

Nöbetçi fırınlar şöyle sıralandı:

Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi

Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Caddesi

Asel Fırını - Demirkent Mahallesi

Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi

İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi

Bozoğlu Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi

Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi

Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi

Bizim Fırın - Kavakyolu Mahallesi

Kurban Bayramı 3. gün - 29 Mayıs 2026 Cuma

Bayramın üçüncü gününde hizmet verecek fırınlar ise şunlar olacak:

Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi

Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi

Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi

Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi

Kardeşler Ekmek Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi

Ertuş Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Kurban Bayramı 4. gün - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayramın son gününde açık olacak nöbetçi fırınlar şöyle:

Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi

Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi

İkizler Ekmek Fırını - Demirkent/Osmanlı Mahallesi

Yıldız 2 Ekmek Fırını - Perşembe Pazarı

Sercan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı

Taş Fırını - Zübeyde Hanım Caddesi

Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
