Erzincan'da Kurban Bayramı nöbetçi fırın listesi açıklandı
Erzincan'da Kurban Bayramı süresince vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için nöbetçi fırın listesi belirlendi. Bayramın 1. günü fırınlar kapalı olacak, diğer günlerde farklı mahallelerdeki fırınlar hizmet verecek.
Kurban Bayramı 2. gün - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Nöbetçi fırınlar şöyle sıralandı:
Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Caddesi
Asel Fırını - Demirkent Mahallesi
Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi
Bozoğlu Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi
Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi
Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi
Bizim Fırın - Kavakyolu Mahallesi
Kurban Bayramı 3. gün - 29 Mayıs 2026 Cuma
Bayramın üçüncü gününde hizmet verecek fırınlar ise şunlar olacak:
Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi
Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mahallesi
Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi
Kardeşler Ekmek Fırını - Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi
Ertuş Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Kurban Bayramı 4. gün - 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Bayramın son gününde açık olacak nöbetçi fırınlar şöyle:
Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi
Ertuş 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi
İkizler Ekmek Fırını - Demirkent/Osmanlı Mahallesi
Yıldız 2 Ekmek Fırını - Perşembe Pazarı
Sercan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Taş Fırını - Zübeyde Hanım Caddesi
Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi. - ERZİNCAN