Erzincan'da Kur'an-ı Kerim Yarışması Düzenlendi

Erzincan'da Kur'an-ı Kerim Yarışması Düzenlendi
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Diyanet Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Abdurrahman Polat ve Ebubekir Kalın derece elde ederek Erzincan'ı bölge yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

Diyanet Akademisi Başkanlığı koordinesinde, aday din görevlilerinin mesleki donanımlarını ve hitabet becerilerini geliştirmek amacıyla Erzincan'da 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma, Anlama ve Etkili Hutbe Sunumu Yarışması' düzenlendi. Yarışmada, Abdurrahman Polat ve Ebubekir Kalın derece elde etti.

Şemseddin Uçar Camii'nde gerçekleştirilen yarışma, aday din görevlilerine Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma, manasını kavrama, hutbe metnini anlamlı ve etkili şekilde sunma, beden dili ve ses tonunu doğru kullanma gibi alanlarda yetkinliklerini sergileme imkanı sundu.

Yarışmada dereceye giren Abdurrahman Polat ve Ebubekir Kalın, bölge yarışmasında Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandı. İhtisas Merkezi Müdürü Gökhan Badem, başarılı adayları tebrik ederek bölge yarışmasında başarılar diledi.

Yarışmaya ev sahipliği yapan Şemseddin Uçar Camii İmam Hatibi Hamit Atalay'a teşekkür edilerek, hediye takdiminde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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