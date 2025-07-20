Erzincan'da 'Köyümde 3 Gün' Projesi Başlatıldı

Erzincan'da 'Köyümde 3 Gün' Projesi Başlatıldı
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Erzincan'da gençlerin köy yaşamını deneyimlemesi amacıyla 'Köyümde 3 Gün' projesi hayata geçirildi. 21 lise öğrencisi, kırsal yaşamı üç gün boyunca yaşayarak öğrenme fırsatı bulacak.

Erzincan'da gençlerin köy hayatını yakından tanıması, geleneksel kültürle bağ kurması ve yaşayarak öğrenmesi amacıyla hazırlanan 'Köyümde 3 Gün' projesi hayata geçirilerek, başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında liseli gönüllü öğrenciler, kırsal yaşamı üç gün boyunca deneyimleme fırsatı bulacak.

Proje, görevli öğretmenler, AFAD, AKUB ve UMKE personeli ile köy muhtarlarının rehberliğinde Erzincan merkeze bağlı Yaylabaşı, Çağlayan ve Mollaköy'de gerçekleştiriliyor.

Toplam 21 lise öğrencisi, bu özel deneyimde yerini aldı. Çağlayan'da 8, Yaylabaşı'nda 6 ve Mollaköy'de 7 öğrenci köylülerin rehberliğinde, öğretmenleri ve görevli personelin gözetiminde geleneksel köy yaşantısını yerinde gözlemleyecek. Öğrenciler; tarım, hayvancılık, üretim ve sosyal hayata dair faaliyetlere katılarak, toprağın ve emeğin değerini uygulamalı olarak öğrenecekler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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