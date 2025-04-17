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Erzincan'da Kış Uykusundan Uyanan Ayının Görüntüleri

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı, hafif kar yağışı altında doğadaki hareketlilikle beslenirken havadan görüntülendi. Özellikle yüksek ayı popülasyonu dikkat çekiyor.

Erzincan'da kış uykusundan uyanan ayı böyle görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kış uykusundan uyanan ayı, hafif kar yağışı altında yeşeren arazide ot yiyip beslenirken havadan görüntülendi.

Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Refahiye ilçesinde ayıların köylere yakın tarlalara indiği gözlendi. Dağlık ve ormanlık alandan inip yeni yeni yeşermeye başlayan açık arazide yiyecek arayan ayı, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen tarafından dron ile görüntülendi.

Belgesel niteliğinde bir süre havadan görüntülenen ayının iki ayağının üzerine kalkıp drona tepki göstermesi de kadraja yansıdı.

Uzmanlar, bölgede ayı popülasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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