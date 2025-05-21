Erzincan'da KBRN ve Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Erzincan'da KBRN ve Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
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Erzincan'da KBRN ve Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
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Erzincan Valiliği ve Binali Yıldırım Üniversitesi işbirliğinde yapılan KBRN ve yangın tatbikatında acil müdahale senaryoları uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikat sırasında kimyasal gaz sızıntısı ve yangın senaryoları canlandırıldı.

KBRN ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

ERZİNCAN - Erzincan Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu işbirliğinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçeği aratmayan tatbikatta yangın, kimyasal sızıntı, acil tahliye ve müdahale senaryoları canlandırılarak kriz anlarında koordineli ve etkili müdahale süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

EBYÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu içeresinde kimyasal madde sızıntısının meydana gelmesiyle başlayan tatbikatta rol gereği kimyasal gazdan etkilenen öğrencilerin tahliyesi ve baygınlık geçiren öğrencilere ekiplerin müdahalesi nefesleri kesti.

Tatbikatta 10 kişilik Arama Kurtarma ekibi, 3 kurtarma aracı, 3 ambulans, 5 UMKE ekibi, 10 sağlık personeli, 6 itfaiye eri, güvenlik ve trafik kontrolü için 1 trafik ve güvenlik ekibi yer aldı.

Tatbikatta A tipi KBRN kıyafeti giyen ekipler alanda ölçüm yaptı ardından sızıntıdan etkiklenen 2 öğrenciye müdahale etti.

Çalışmaların devam ettiği esnada binanın üst katında odada gaz birikmesi sonucunda patlama ve ardından yangın meydana geldi. Yangında mahsur kalan 2 öğrenci itfaiye ekiplerince kurtarılarak tatbikat sona erdi.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Enver Özcan tatbikatın olumu geçtiğini ve olması muhtemel bir vakada kurumların ne yapacağını çok iyi bildiklerini kaydederek, "İnşallah herhangi bir kazayla karşılaşmadan sadece tatbikatlarla sınırlı kalır bu işler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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