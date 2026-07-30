Haberler

Erzincan’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Erzincan’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun 2026 yılı ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun 2026 yılı ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt başkanlığında düzenlenen toplantıya, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Komisyon üyeleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile ilgili kurumların iş birliği içinde yürüteceği çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş

ABD'den gelen kararla, fiyatlar anında tepetaklak oldu
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Mert Günok'tan maç sonunda olay sözler: Ben adıma birilerini konuşturmuyorum

Mert Günok'tan maçın önüne geçen olay sözler
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor

Aylardır beklenen yasal düzenleme Meclis'e geliyor
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası