Erzincan’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun 2026 yılı ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt başkanlığında düzenlenen toplantıya, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Komisyon üyeleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğinin artırılması ile ilgili kurumların iş birliği içinde yürüteceği çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı