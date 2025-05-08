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Erzincan'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı

Erzincan'da Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı
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Karayolu Trafik Haftası kapsamında Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma açtığı stant ile kadın ziyaretçilerini Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirerek telefonlarına yüklemeleri sağlandı.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarma açtığı stant ile kadın ziyaretçilerini Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirerek telefonlarına yüklemeleri sağlandı.

Erzincan Cumhuriyet Meydan'ında gerçekleştirilen etkinlikte kadın ziyaretçiler uğradıkları stantta görevliler tarafından hem bilgilendirildi, hem de telefonlarına KADES uygulamasının indirilmesini sağladılar.

KADES uygulaması ile ilgili bilgi veren Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğinden jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tuba Güven 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi.

3 ila 12 dakika içerisinde kadın vatandaşlarımıza ulaşılıyor

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tuba Güven KADES uygulaması ile ilgili şu bilgileri verdi:

"KADES uygulamasının hayata geçirilmesinin ardından özellikle kadın vatandaşları gerek telefonlarına yüklemelerine, gerekse bizlere ulaşmaları yönünde bilgilendiriyoruz. KADES uygulamasının önemli özelliklerinden biri Cumhurbaşkanımızın bu uygulamayı hayata geçirmesinde sadece Türk vatandaşı kadınlarına özgü birçok yabancı dile de çevirilerinin yapılabildiğini, telefonlara uygulamanın indirilmesinden sonra ihbar edilemez ya da konuşamaz durumlara yönelik bir buton mevcut. Bu butona basılması durumunda yardım çağrınız Emniyet birimlerine aktarılması ibaresi çıkıyor. Bu çağrıya evet denilmesi durumunda anında mağdur olan vatandaşlarımıza en hızlı ulaşılacak şekilde gerek merkez, gerekse taşrada eş zamanlı olarak kuvvet kolları olarak yönleniyoruz. Bu durum 3 ila 12 dakika içerisinde kadın vatandaşlarımıza ulaşılıyor. Ülke genelinde tüm illerde bu uygulama ile çok sayıda kadın vatandaşlarımızın kurtarıldığı basından görebiliyoruz.

Tüm kadın vatandaşlarımızdan ricamız bunu sadece kendimiz için düşünmeyelim, yakınımızda, yöremizde ya da kendini ihbar edemeyen, acil çağrıda bulunamayan tüm kadın vatandaşlarımıza ulaşabilmek adına kadınlarımızın KADES uygulamasını telefonlarına indirmeleri gerekiyor." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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