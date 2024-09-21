15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı

Sağlık yönünden hiçbir rahatsızlığı bulunmayan hemşire Zeynep Çakır, yaklaşık 15 gün önce gribal enfeksiyon geçirdi. Daha sonra enfeksiyon ilerleyerek organ yetmezliğine neden oldu. Erzurum'da hastanede tedavi gören Zeynep Çakır, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SAĞLIK CAMİASI YASTA

Hemşire Çakır'ın vefat haberi sağlık camiasını yasa boğdu. 2021 yılından bu yana Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Çakır'ın memleketinin Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olduğu öğrenildi.

BAŞHEKİM TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız taziye mesajı yayımlanarak, "Hastanemizde görev yapan Yoğun Bakım hemşiresi arkadaşımız Zeynep Çakır hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.