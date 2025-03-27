Erzincan'da Hanımlara Özel Kadir Gecesi Programı Düzenlendi

Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından "Hanımlara Özel Kadir Gecesi" programı yapıldı.

"Hanımlara Özel Kadir Gecesi" programında Erzincan genelinde kadınların olduğu hatim ve mukabelelerin duası yapıldı, Kur'an kursları ilahi koroları tarafından ilahiler seslendirildi. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dualar yapıldı.

Programda İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, Kadir Gecesi'nin önemi, ramazan teması olan iyilik fazileti ve Ramazan'ın kazanımları ile ilgili sohbette bulundu. Program dualar ile son buldu. - ERZİNCAN