İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'da otel yangını! 3 kişi hayatını kaybetti

Uludağ'da otel yangını! Kahreden haberi belediye başkanı verdi
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Erzincan'da Hanımlara Özel Kadir Gecesi Programı Düzenlendi

Erzincan'da Hanımlara Özel Kadir Gecesi Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından gerçekleştirilen 'Hanımlara Özel Kadir Gecesi' programında kadınlar için hatim ve mukabele duaları yapıldı. İlahi korolar tarafından ilahiler seslendirilerek, sohbetlere yer verildi.

Erzincan İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından "Hanımlara Özel Kadir Gecesi" programı yapıldı.

"Hanımlara Özel Kadir Gecesi" programında Erzincan genelinde kadınların olduğu hatim ve mukabelelerin duası yapıldı, Kur'an kursları ilahi koroları tarafından ilahiler seslendirildi. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dualar yapıldı.

Programda İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, Kadir Gecesi'nin önemi, ramazan teması olan iyilik fazileti ve Ramazan'ın kazanımları ile ilgili sohbette bulundu. Program dualar ile son buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.