Haberler

Erzincan'da birlik ve beraberlik vurgusuyla sosyal tesis açıldı

Erzincan'da birlik ve beraberlik vurgusuyla sosyal tesis açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'na ait sosyal tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Vali Hamza Aydoğdu ve protokol katıldı.

Erzincan'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi'ne ait sosyal tesis düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sosyal tesisin açılış programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, cemevi dedeleri ve il dışından gelen davetliler katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayan örnek şehirlerden biri olduğunu belirterek, bu ortamın oluşmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Devletin sunduğu hizmetlerin hiçbir vatandaş ayrımı gözetilmeksizin ulaştırılması için çalıştıklarını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Devletimizin sunduğu imkanları tüm vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayreti ve çabası içindeyiz. Çünkü biliyoruz ki devletin kapısını milletin gönlüne açarsak hiç kimse mutsuz olmaz. İnsanlara değer verirsek, onlarla omuz hizasında göz teması kurarsak kibrin yerini muhabbet, ayrılığın yerini birlik alır."

Aydoğdu, özellikle kadınlar ve kız çocuklarına hizmet verecek sosyal tesis ve konukevinin hayırlı olmasını dileyerek, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ile yöneticilerine ve tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, kurdele kesilerek sosyal tesis hizmete açıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD düzinelerce hedefi vurdu, İran'dan askeri üslere misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! Onlarca askeri hedef yerle bir edildi
Orta Doğu'da savaş piyasaları sarstı! Petrol yükseldi, altın düştü

Savaşın ateşi piyasaları fena vurdu
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi

ABD'yi ayağa kaldıran ölüm! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

Dünya Kupası için yeni karar!
TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar

TFF'nin istediği parayı duyar duymaz ligden çekildiklerini açıkladılar
Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması

Haluk Levent'e demediğini bırakmadı, resmen öfkesini kustu
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Havayolu şirketleri bahse girdi! Kaybeden 24 saat rakibinin logosunu kullandı

2 dev şirket maç öncesi bahse girdi! Kaybeden logosunu değiştirdi
Konyaspor'un rakibi Hull City

Hull City'nin rakibi Süper Lig'in köklü ekibi olacak
Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı

En yakınındaki isme eylem planı! Yakalanıp tutuklandılar