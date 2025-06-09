Erzincan'da Gençlerin Ehliyet Sınavı İçin Taşlı Park Alıştırması

Erzincan'da Gençlerin Ehliyet Sınavı İçin Taşlı Park Alıştırması
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Erzincan'da Gençlerin Ehliyet Sınavı İçin Taşlı Park Alıştırması
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Erzincan'da ehliyet sınavına hazırlanan gençler, duba yerine taş kullanarak park etme çalışması yaparken komik anlar yaşadı. Günebakan köyünde gerçekleşen alıştırmalarda, gençlerin başarısız denemeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da ehliyet sınavına hazırlanan gençlerin komik anları kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'da ehliyet sınavına hazırlanan gençler, duba yerine taş kullanarak park etme çalışması yaparken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Erzincan'ın Günebakan köyünde ehliyet sınavına hazırlanan gençler, ilginç bir yöntemle park etme çalışması yaptı. Duba yerine taşları kullanarak park etme alıştırması yapan gençler, komik anlar yaşadı.

Ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarına park etmeyi öğretmek isteyen gençler arkadaşlarından iki taşın arasına aracı park etmesini istedi. Ancak, denemeler başarısızlıkla sonuçlandı. Defalarca denemelerine rağmen, aracı taşların arasına park edemeyen genç, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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