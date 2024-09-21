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Erzincan'da Gazi Polisler Ziyaret Edildi

Erzincan'da Gazi Polisler Ziyaret Edildi
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeli, vatan için mücadele eden gazi polisleri ziyaret etti. Gazi polisler Can Gülsever, Gürkan Çobanoğlu ve Tugay Toprak, sosyal hizmetler ve sağlık ekipleri tarafından onurlandırıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelince gazi polisler ziyaret edildi.

Vatanın bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polisler Gazi Polis Memuru Can Gülsever, Gazi Polis Memuru Gürkan Çobanoğlu ve Gazi Polis Memuru Tugay Toprak, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personelince ziyaret edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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