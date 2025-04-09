Erzincan'da Fırtına Çatıları Uçurdu

Fırtına çatıları uçurdu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Şahaloğlu köyünde evlerin çatıları uçtu, enerji nakil hatlarında tahribat meydana geldi.

Şahaloğlu köyünde saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtına çatı uçmalarına neden oldu. Fırtına dolayısıyla köyde korku dolu anlar yaşanırken uçan çatılardan köy sakinleri kapalı alanlara girerek kendilerini korudu.

Fırtına enerji nakil hatlarında tahribata neden olurken bazı ağaçlarda devrildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce fırtına uyarısında bulunuldu.

Yapılan uyarıda, "Son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt) güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yükseklerinde 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.