Erzincan'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

Erzincan'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler, bilgilendirici sunumlar, atölye çalışmaları ve eğlenceli aktivitelerle doluydu.

Erzincan'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler, şehir genelinde çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Kentin farklı noktaları ile Dörtyol Meydanı'nda yapılan programlarda çocuk haklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında bilgilendirici sunumlar, atölye çalışmaları, oyun alanları, sahne gösterileri ve katılımcı çocukların aktif olarak yer aldığı aktiviteler yer aldı. Program boyunca çocuklara haklarını özgürce ifade edebilecekleri alanlar oluşturulurken, eğlenceli etkinlikler sayesinde keyifli anlar yaşandı.

Aileler, düzenlenen programların hem eğitici hem de sosyal açıdan önemli bir fırsat sunduğunu belirterek organizasyona katkı sağlayan kurum ve görevlilere teşekkür etti. Yetkililer ise çocuk hakları konusunda farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
