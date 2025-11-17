Erzincan'da Cumartesi Sabah Namazı Buluşmaları Yoğun İlgi Gördü

Erzincan'da manevi birlik ve kardeşliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen Cumartesi Sabah Namazı Buluşmaları, Camii Kebir'de bu hafta da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; sabah namazının cemaatle kılınması, tesbihat ve dualarla devam etti. Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Asr Süresi üzerine yaptığı sohbetinde birlik, dayanışma ve kardeşlik bilincinin önemine dikkat çekti.

Programın bu haftaki konukları arasında Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da yer aldı. Vali Aydoğdu, buluşmaya katılan gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Diyanet Suffe Gençlik izcileri de programa katılım sağlayarak buluşmayı renklendirdi.

Etkinlik, Müftülük ikram aracı ve hayırseverlerin destekleriyle sunulan çorba ve çay ikramının ardından sona erdi. - ERZİNCAN