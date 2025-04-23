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Erzincan'da Çocuklara Özel 23 Nisan Kutlaması Düzenlendi

Erzincan'da Çocuklara Özel 23 Nisan Kutlaması Düzenlendi
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama programı düzenleyerek, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere asayiş ve trafik araçları tanıtıldı, köpek timi gösterisi yapıldı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama programı organize edilerek, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı gerçekleştirildi.

Erzincan General Cihat Akyol İlkokul ve Ortaokulunda eğitim gören 50 öğrenci İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programa katıldı. Programda öğrencilere asayiş ve trafik araçları tanıtıldı, köpek timi gösterisi düzenlenerek halat çekme oyunu oynandı. Kutlama programının unda çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlıklar dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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