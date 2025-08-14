Erzincan'da Çocuklar Camii Buluşmasında Eğlendi

Erzincan'da camii çocuk buluşması gerçekleştirildi.

"Şehirlerin Kalbi Camii'de Buluşalım" projesi kapsamında Hafız Mehmet Aydın Camii'nde camii çocuk buluşması gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda; çocuklar ilahiler seslendirdiler, dualar ve şiirler okudular. Balon dağıtımı, yüz boyama, kına boyama, bileklik yapımı, çuval yarışı ve halat çekme gibi etkinlikler icra ettiler.

Kapanış programın sonunda çocuklara dondurma ikram edildi. - ERZİNCAN