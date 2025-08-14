Erzincan'da Çocuklar Camii Buluşmasında Eğlendi

Erzincan'da Çocuklar Camii Buluşmasında Eğlendi
Erzincan'da 'Şehirlerin Kalbi Camii'de Buluşalım' projesi kapsamında düzenlenen camii çocuk buluşmasında çocuklar çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirdiler. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, dualar, yüz boyama, çuval yarışı gibi aktiviteler yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda; çocuklar ilahiler seslendirdiler, dualar ve şiirler okudular. Balon dağıtımı, yüz boyama, kına boyama, bileklik yapımı, çuval yarışı ve halat çekme gibi etkinlikler icra ettiler.

Kapanış programın sonunda çocuklara dondurma ikram edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
