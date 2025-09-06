Haberler

Erzincan'da Cesur Köylüler Ayıyı Kovalamak İçin Fenerle Peşine Düştü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Sırakonak köyünde, gece saatlerinde dolanan bir ayı, köylüler tarafından el feneriyle kovalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köylülerin cesur müdahalesiyle ayının köye girmesi engellendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Sırakonak köyünde ilginç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde köyün girişinde dolanan bir ayı, köylüler tarafından fenerle kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Köyün yerleşim alanına ilerleyen ayıyı fark eden iki arkadaş, el feneriyle ayının peşine düştü. Ayıyı köye sokmamayı kafasına koyan vatandaşlar, fenerle ayıyı korkutmayı başardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, ayının kaçtığı, köylülerin ise ayının peşinden koşuşturduğu görülüyor.

Köylülerin cesur müdahalesi sayesinde ayı, köye giremeden uzaklaştırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
