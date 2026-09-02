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Erzincan'da Bedelli Erler İçin Ant İçme Töreni Düzenlendi

Erzincan'da Bedelli Erler İçin Ant İçme Töreni Düzenlendi
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Erzincan'da 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığında bedelli erler için ant içme töreni yapıldı. Törene Vali Hamza Aydoğdu, protokol üyeleri, askerler ve aileleri katıldı. Vali Aydoğdu konuşmasında, yeminin şerefli bir tarihe dayandığını vurgulayarak, ay yıldızlı bayrağın hiçbir zaman değişmeyeceğini ifade etti. Tören, geçit töreninin ardından sona erdi.

Erzincan'da 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanlığında bedelli erler için "Ant İçme Töreni" düzenlendi.

Törene, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş, askerler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bedelli erler ant içti.

Vali Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, askerlerin bugün ettikleri yeminin kısa ancak anlamının büyük olduğunu söyledi.

Yemin sözlerinin arkasında şerefli ve onurlu bir tarih bulunduğunu belirten Aydoğdu, "Bu topraklarda bizlerden önce milyonlarca genç aynı üniformayı giydi. Kimi Çanakkale'deydi, kimi Sakarya'da, kimi Kore'de, Kıbrıs'ta. Kimi sınır boylarında nöbet tuttu, kimi bir dağın başında sabahı bekledi. İsimler değişti, üniformalar değişti, zaman değişti. Ama ay yıldızlı bayrak hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, askerleri en iyi şekilde yetiştiren 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş başta olmak üzere emeği geçen komutanlara ve asker ailelerine teşekkür etti.

Bedelli erlere görevlerinde başarı dileyen Aydoğdu, tüm Mehmetçiklerin yollarının ve bahtlarının açık olması temennisinde bulundu.

Tören, geçit töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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