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Erzincan'da B-Reçete Sistemi Sahada Değerlendirildi

Erzincan'da B-Reçete Sistemi Sahada Değerlendirildi
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Erzincan'da 1 Temmuz 2026'da başlatılan B-Reçete Sistemi'nin uygulama süreci, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından ilaç bayileri ziyaret edilerek değerlendirildi. Sistemin, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımını yaygınlaştırarak üretici ve tüketiciyi korumayı, sürdürülebilir tarımı güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Erzincan'da 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan B-Reçete Sistemi'nin sahadaki işleyişi değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram ile Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, teknik ekiplerle birlikte kentte bitki koruma ürünleri satışı yapan ilaç bayilerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, B-Reçete Sistemi'nin uygulanma süreci hakkında bayi temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulurken, sistemin sahadaki işleyişi ve karşılaşılan uygulamalar değerlendirildi.

Yetkililer, B-Reçete Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin bilinçli, kontrollü ve kayıtlı kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, bu sayede hem üreticinin hem de tüketicinin korunmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Sistemin sürdürülebilir tarım anlayışını güçlendirmeye yönelik önemli bir uygulama olduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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