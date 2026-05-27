Haberler

Nişanlıya süslü koç hediyesi

Nişanlıya süslü koç hediyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Kurban Bayramı'nda damat tarafından geline süslenmiş koç gönderme geleneği asırlardır sürüyor. Koçlar süslenip boynuzlarına altın takılarak nişanlı kızın evine götürülüyor, kesilen et komşulara ikram ediliyor.

Erzincan'da gelin koçu geleneği asırlardır yaşatılıyor.

Erzincan'da gelin adayına Kurban Bayramı'nda 'süslenmiş koç gönderme geleneği' sürüyor. Aldığı kurbanlık koçu çiçekçiye getiren genç, koçunu süsletti.

Erzincan'da geline süslenmiş koç götürmenin gelenek olduğunu ifade eden çiçekçi, "Adetlerimize göre gelinlerimize koç kurban ediliyor. Onun için koçumuzu süsledik. Bugün nasip olursa gelinimize vereceğiz" dedi.

Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evine götürüyor.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Erzincan'da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel'den namaz çıkışı 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna net yanıt

Özel'e açık açık soruldu: Yeni parti kuracak mısınız?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'yi eleştiren gazeteciye MHP'den sert yanıt: Liderimiz ne yapacağını size mi soracaktı?

Bahçeli'yi eleştiren gazeteci Fuat Uğur'a MHP'den sert yanıt geldi
Esenyurt'ta kaçak kurban kesenlere ceza

Ekipleri harekete geçiren görüntü! Yakalayıp tek tek ceza kestiler
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı

Birçok insanın hayalini kurduğu serveti, otogarda bırakıp gitti
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi