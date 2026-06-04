Haberler

Vali Aydoğdu başkanlığında 33. Birim Amirleri Toplantısı yapıldı

Vali Aydoğdu başkanlığında 33. Birim Amirleri Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen 33. Birim Amirleri Toplantısı'nda, yürütülen projeler ve kamu hizmetlerinin etkinliği değerlendirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında 33. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve kamu kurumlarının birim amirleri katıldı.

Toplantıda ilk olarak vali yardımcıları ve birim amirleri tarafından yürütülen projelerde gelinen son durum ile vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında Vali Aydoğdu'ya bilgi verildi.

Devam eden projeler ve yürütülen çalışmaların titizlikle takip edilmesini isteyen Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının sonunda özveriyle görev yapan tüm birim amirlerine ve personele teşekkür eden Aydoğdu, çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik

Bir isimle ilgili tavrı net: Şüpheniz olmasın, asla affetmeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
Beyoğlu'nda 'Sıfır Atık' seferberliği

Anlamlı proje! Okulda "Sıfır Atık" seferberliği
Buzsuz içeceğe ek ücret isteğine Bakanlık inceleme başlattı

İşletmenin "Ek ücret" oyunu bakanlığa takıldı: İnceleme başlatıldı
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

YDK kararı sonrası CHP'de taşlar yerinden oynadı
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar

Okan Buruk'u şoke eden Osimhen hamlesi! Kalması artık mucize
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada

Sabah namazı, kahvaltı ikramı ve milli maç bir arada
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>