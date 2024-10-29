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Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Düzenlendi
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Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Erzincan'da çocuklar için fidan dikme ve uçurtma şenliği etkinliği gerçekleştirildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, çocuklara yönelik bu anlamlı etkinlikte, fidan dikimi ve uçurtma uçurma aktiviteleri ile bayram coşkusunu paylaştı.

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle fidan dikme ve uçurtma şenliği etkinliği düzenlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Bayramında çocuklar sevindirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, geleceğin teminatı çocuklarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle fidan dikme ve ay yıldızlı bayraklarla uçurtma şenliği etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar fidanları toprakla buluşturarak uçurtma uçurmanın keyfini yaşadılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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