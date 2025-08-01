Erzincan'da 1. Ayet ve Hadis Ezberleme Yarışması Bölge Finali Yapıldı

Erzincan'da 1. Ayet ve Hadis Ezberleme Yarışması Bölge Finali Yapıldı
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Erzincan'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 1. Ayet ve Hadis Ezberleme Yarışması Bölge Finali, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada Ağrı'dan Esmanur Aktaş birinciliği elde etti.

Erzincan'da 1. Ayet ve Hadis Ezberleme Yarışması Bölge Finali, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerine yönelik çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen yarışma, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu yaptı.

Yarışmaya jüri üyesi olarak, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Yarışma Komisyonu Başkanı Ali Böcü'nün yanı sıra, Erzincan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin, Ağrı İl Müftü Yardımcısı Lütfiye Ökten, Tunceli İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir ve Erzurum İl Müftülüğü Uzman Vaizi Muhammet Kuzeyli katıldı.

Bölge finalinde Ağrı'dan katılan Esmanur Aktaş birinci olurken, Erzurum'dan Ömer Altundağ ikinci, Tunceli'den Hamza Altınışık ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara Erzincan Müftülüğü tarafından hazırlanan ödüller takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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